В Сирии из-за коронавируса приостановили работу общественного транспорта

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Правительство Сирии приняло решение временно остановить работу общественного транспорта на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство SANA.

Так, по распоряжению сирийского кабмина, приостанавливаются все общественные перевозки как государственных, так и частных предприятий во всех провинциях страны с 21.00 мск понедельника, 23 марта.

Кроме того, в постановлении указывается также о временном прекращении работы междугороднего общественного транспорта с 21.00 мск вторника, 24 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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