Правительство Испании одобрит продление режима повышенной готовности на 15 дней
Кабмин Испании одобрит продление режима повышенной готовности до 11 апреля из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.
«Правительство одобрит продление режима повышенной готовности на территории всей страны <...> до 11 апреля», — сказал Санчес.
Затем решение должна поддержать нижняя палата парламента.
В Испании коронавирусом заразились более 28 тыс., скончались 1753 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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