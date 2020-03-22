В Башкирии пострадали три человека из-за хлопка газа

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В селе Мраково Кугарчинского района республики Башкирия произошел хлопок газо-воздушной смеси, из-за чего пострадали три человека, в числе которых были два ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России.

Как стало известно, причиной хлопка стал небольшого пожара, который местные жители ликвидировали до прибытия спасателей.

По предварительным данным, в бане от газовой горелки случилось воспламенение газо-воздушной смеси.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего выясняются.

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