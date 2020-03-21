FT: в Германии зафиксирована аномалия с коронавирусом

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В Германии зафиксирован высокий уровень распространения коронавирусной инфекции, однако смертность от вируса остается на низкой, из-за ситуация в стране с пандемией считается аномальной. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что COVID-19 «ударил по Германии со всей силы», распространение инфекции быстро ускоряется.

По данным университета Джона Хопкинса, в четверг, 19 марта, количество зараженных в ФРГ составляло 13 979 человек. Таким образом, Германия вошла в пятерку лидеров по количеству инфицированных (после Китая, Италии, Ирана и Испании).

Тем не менее, в стране от вируса погибли лишь 42 человека. К примеру, во Франции коронавирусом заразились 9 058 человек, а умерли 243, в Испании на 17 395 зараженных пришлось 803 человека.

Эксперты связывают аномалию с тем, вспышка коронавируса в ФРГ находится на сравнительно ранней стадии, а возраст зараженных меньше, чем в других странах. Кроме того, в стране было проведено огромное количество тестов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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