Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова. Об этом говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.
«Особой жестокости, надругательств над телом жертвы и рецидива не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — говорится в заявлении.
В соответствии с обвинительным актом, Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.
По данным следствия, 7 ноября в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело и выкинул его в реку Мойка, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из этой реки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.
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