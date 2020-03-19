Московские колледжи закроют из-за ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись под указом о закрытии всех столичных колледжей до 12 апреля. Об этом он написал на своем сайте.

По его словам, данная мера вступает в силу с 21 марта.

«Срок – тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года», — написал Собянин.

Он также призвал московские колледжи организовать дистанционное обучение студентов.

При этом решение о временном закрытии образовательных учреждений будут принимать федеральные министерства и ведомства.