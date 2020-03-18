Путин заявил, что надеяться на русский «авось» в борьбе с коронавирусом недопустимо

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Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости расхлябанного отношения в вопросе борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что надеяться на русский «авось» в ситуации с пандемией также не стоит.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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