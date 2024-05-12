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В Белгороде обрушился подъезд жилого дома

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома в результате попадания снаряда

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгороде на улице Щорса снаряд попал в жилой дом, обрушился подъезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

Более подробной информации на данный момент не приводится.

Накануне, в субботу, 11 мая в городе Печоре в республике Коми произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Здание расположено на Печорском проспекте. По словам одной из жительниц населенного пункта, в доме находится общежитие. Впоследствии в региональном управлении МЧС РФ заявили, что обрушившаяся часть здания была нежилой. Всего спасатели эвакуировали из здания 14 человек, включая пятерых детей. Для них были организованы пункты временного размещения. Прокуратура республики Коми, в свою очередь, начала проверку по факту обрушения дома сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в связи с частичным обрушением дома.

Ранее очевидица обрушения дома в Печоре рассказала «Газете.Ru» о спасении людей.

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