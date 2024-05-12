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Немцев спросили, верят ли они в нападение России на страны НАТО

YouGov: каждый второй немец не верит в нападение России на страны НАТО

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Fabrizio Bensch/Reuters

Каждый второй немец не верит в нападение России на страны НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса института изучения общественного мнения YouGov, проведенного по заказу агентства DPA.

Отмечается, что 48% респондентов полагают, что РФ вряд ли нападет на страны НАТО до 2030 года. 36% участников опроса уверены в обратном, 15% респондентов затруднились дать ответ.

При этом немцы крайне негативно оценивают готовность бундесвера защищать свою страну. Только 2% респондентов считают, что Вооруженные силы Германии хорошо подготовлены к защите страны, 39% уверены в обратном.

Исследование проводилось с 3 по 8 мая, в нем приняли участие 2146 граждан Германии в возрасте старше 18 лет.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на данный момент у России нет намерений нападать на какую-либо страну альянса. По его словам, в настоящее время наблюдается сочетание технологических и социальных кризисов.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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