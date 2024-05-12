Суд в Петербурге рассматривает дело водителя упавшего в Мойку автобуса

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя Рахматшоха Курбонова, автобус под управлением которого упал в реку Мойку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

У Курбонова два защитника. Также в процессе присутствует переводчик.

Авария произошла в пятницу днем, 10 мая. Водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, в результате чего автобус развернулся, врезался в другую машину, пробил ограду и упал в воду. В салоне находилось около 20 человек, выжили 13.

Водителя задержали по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК). СМИ сообщали, что это 44-летний уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов. Его жена рассказала, что накануне аварии у мужа тоже была смена. В тот день он вышел на работу в пять утра, а вернулся в два часа ночи, причем уже в 7:30 ему позвонили и попросили выйти на новую смену. 11 мая Курбонову предъявлено обвинение.

Ранее водителя утонувшего в Петербурге автобуса заподозрили в организации незаконной миграции.