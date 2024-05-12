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Глава IBA Кремлев вручил по 3 млн рублей дагестанцам, спасавшим людей в Петербурге

Дагестанцам, спасавшим людей из упавшего в Мойку автобуса, вручили по 3 млн рублей

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вручил по три миллиона рублей трем уроженцам Дагестана, которые бросились спасать людей из упавшего в Мойку автобуса. Об этом Кремлев сообщил в своем Telegram-канале.

Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова наградил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Мужчины проезжали мимо места ДТП на вечернюю молитву, увидев упавший в воду автобус, они без раздумий бросились в ледяную воду.

«Героев должны знать в лицо! Все помнят о ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан. Такой подвиг точно достоин уважения», — написал Кремлев.

Мужчины получили денежное вознаграждение по три миллиона рублей.

До этого сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали пассажиров из затопленного автобуса.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев наградил благодарностями дагестанцев, которые спасали пассажиров из упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобуса.

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