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Скатившийся в реку в Ленобласти автомобиль с пьяными подростками уходил от погони

78.ru: скатившаяся в реку в Ленобласти машина с подростками уходила от погони

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Аварийно-спасательная служба ЛО/VK

Машина, скатившаяся в реку в Ленобласти, уходила от погони, а находившиеся внутри подростки были пьяны. Об этом в Telegram-канале сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По информации телеканала, сотрудники ДПС заметили автомобиль Skoda Octavia, ехавший с грубыми нарушениями правил дорожного движения и создававший опасность для окружающих. Правоохранители потребовали остановиться, однако водитель ускорился и попытался скрыться — автоинспекторы погнались за нарушителем.

Дорожные полицейские остановились у моста через реку Рощинка, проехав около километра, и заметили на берегу двух подростков. Оказалось, что им 14 и 16 лет, и они были пассажирами автомобиля, за которым гнались автоинспекторы.

За рулем машины был 15-летний подросток, который не справился с управлением и в результате автомобиль скатился в реку. Компания несовершеннолетних находилась в нетрезвом состоянии, отметил источник. Алкоголь они приобрели в местном магазине.

Skoda Octavia, на которой ехали подростки, принадлежит родителям одного из членов компании. Полицейские устанавливают, как несовершеннолетние получили доступ к управлению автомобилем.

Инцидент произошел в ночь на 12 мая. Спасателям не удалось ничем помочь двоим молодым людям, которые находились в салоне машины. Поиски еще одного подростка продолжаются.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в Мойку.

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