Ветерану СВО разбили бутылку о голову и запинали толпой из-за жены друга

В Екатеринбурге 45-летнему ветерану СВО разбили о голову бутылку и запинали толпой из-за жены друга. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, ветеран пошел со своим пьяным другом на «стрелку с пихарем» бывшей супруги приятеля. Между товарищем экс-бойца и новым избранником женщины произошла драка.

Позже в конфликт вмешался еще один мужчина, который напал уже на сопровождавшего своего друга ветерана, и после столкновения они разошлись. Однако когда экс-боец уже был у себя дома, его позвала на улицу толпа незнакомцев. По словам военного, они удерживали его товарища, чтобы тот выманил его на улицу.

Когда экс-боец вышел, незнакомцы набросились на него. Ветеран попытался убежать и попросить помощи у проезжавших мимо автомобилистов, однако агрессоры его догнали и запинали толпой. По словам мужчины, нападавшие сняли часы с его руки и, когда били бутылкой по голове, сказали: «Это за свошника тебе».

Пострадавший рассказал, что после произошедшего ему диагностировали сотрясение мозга. Мужчина пошел в полицию и заявил о намерении обратиться в суд. Отмечается, что вторая сторона конфликта отрицает часть обвинений в свою сторону.

Ранее ветеран СВО и его жена пострадали в драке в Ростове-на-Дону.