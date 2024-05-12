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У автобуса, упавшего с моста в Петербурге, были неисправны тормоза

Водитель затонувшего автобуса раскаялся в том, что ехал с неисправными тормозами

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«Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»' class="item-image" >
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В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения водителю автобуса, упавшего в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, был изучен протокол допроса водителя Рахматшоха Курбонова, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает», — отмечается в сообщении пресс-службы.

До этого стало известно, что суд в Санкт-Петербурге приступил к процедуре избрания в отношении Курбонова меры пресечения. В процессе присутствуют переводчик и два защитника.

Авария с рейсовым автобусом в Петербурге произошла 10 мая. Водитель не справился с управлением, поворачивая на Поцелуев мост с Большой Морской улицы. Он врезался в другую машину, пробил ограждение и упал в реку. Из 20 пассажиров, находившихся в салоне, выжили 13.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ изъяли документацию из компании, которой принадлежит затонувший автобус.

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