У автобуса, упавшего с моста в Петербурге, были неисправны тормоза

В ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения водителю автобуса, упавшего в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, был изучен протокол допроса водителя Рахматшоха Курбонова, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает», — отмечается в сообщении пресс-службы.

До этого стало известно, что суд в Санкт-Петербурге приступил к процедуре избрания в отношении Курбонова меры пресечения. В процессе присутствуют переводчик и два защитника.

Авария с рейсовым автобусом в Петербурге произошла 10 мая. Водитель не справился с управлением, поворачивая на Поцелуев мост с Большой Морской улицы. Он врезался в другую машину, пробил ограждение и упал в реку. Из 20 пассажиров, находившихся в салоне, выжили 13.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ изъяли документацию из компании, которой принадлежит затонувший автобус.