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«Похороны Европы», небинарный рэпер и бойкот. «Евровидение»-2024

Швейцария заняла первое место на «Евровидении» с песней The Code

В шведском городе Мальмё вечером 11 мая состоялся финал «Евровидения-2024». Победу в музыкальном конкурсе одержал швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code», получивший 591 балл. Nemo поет о своем опыте принятия собственной идентичности.

«Я надеюсь, что этот конкурс и его участники смогут оправдать свои обещания и продолжат выступать за мир и достоинство каждого человека на Земле», — заявил он со сцены, получая награду.

На второй строчке оказался хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней Rim Tim Tagi Dim. Он набрал 547 баллов. Третье место отдали представителям Украины: рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) исполнили песню Teresa & Maria, заработав 453 балла. Украинцы резко вырвались вперед после зрительского голосования.

Следом идут Франция и Израиль. Представительницу последнего — 20-летнюю певицу Иден Голан — активно призывали бойкотировать пропалестинские активисты. Перед финалом Украина внесла ее в базу «Миротворец», поскольку 21-летняя Эден Голан прожила большую часть жизни в России. В стране она начала музыкальную карьеру, участвуя в «Голос. Дети» и на «Детской Новой волне» в Крыму. В 2022 году она покинула Россию и разорвала с ней все связи.

Ирландия, Италия и Армения замыкают первую десятку.

Россия в конкурсе не участвует с 2022 года, но официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала мероприятие, заявив, что оно переплюнуло «любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

«Похороны Западной Европы проходят штатно», — заявила российский дипломат.

Лучшие кадры из Швеции — в фотоподборке «Газеты.Ru».

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