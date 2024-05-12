Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон опасается продвижения российской армии в Харьковской области. Его цитирует телеканал Sky News.

«Это чрезвычайно опасно», — сказал он.

По словам Кэмерона, западные страны надеются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут удержать свои позиции в этом году.

11 мая глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских военных в направлении города Часова Яра.

10 мая журнал The Economist сообщил, что командующий сухопутными силами украинских войск Александр Павлюк начал готовить население к новостям о сдаче города Часов Яр. В частности, журналисты обратили внимание на недавнее высказывание генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) о маленьком значении потери населенного пункта. Как сказал военачальник, Часов Яр — это всего лишь «обычное городское поселение».

До этого хорватское издание Advance заявило, что город Часов Яр расположен на стратегической высоте. В случае его взятия российскими войсками населенный пункт может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВС РФ.

Ранее на Украине рассказали, когда российские войска войдут «в сердце» страны.