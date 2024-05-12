СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Российский Следственный комитет расследует обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следователи ... в рамках расследования примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлений», — говорится в заявлении ведомства.

12 мая в Белгороде в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоэтажного жилого дома.

ТАСС сообщал, что при обрушении в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде пострадали пять человек.

10-этажный дом располагается на улице Щорса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.