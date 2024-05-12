В результате обрушения дома в Белгороде после обстрела есть пострадавшие

При обрушении в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

10-этажный дом находится на улице Щорса.

«Предварительно, пострадали два человека. Под завалами еще могут быть люди», — сказал собеседник агентства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Глава региона подчеркнул, что подробности о происшествии будут позже.

До этого сообщалось, что сирены ракетной опасности сработали на территории Белгородской области в третий раз за день.

В ночь на 12 мая в Белгороде и Белгородском районе также была объявлена ракетная опасность. Особый режим действовал с 4:03 до 4:47 (мск).

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.