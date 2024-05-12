РПЛ пошутила над камбэком «Динамо» в матче с «Балтикой»

Официальный аккаунт Российской премьер-лиги (РПЛ) в Telegram сравнил победу московского «Динамо» в матче 28-го тура против калининградской «Балтики» с матчами леверкузенского «Байера» в нынешнем сезоне.

SMM-специалисты лиги заметили сходство того, как немецкая и российская команды добиваются результатов, забивая голы в компенсированное время ко вторым таймам.

«Даже Хаби Алонсо в шоке от последних матчей «Динамо», — заявили в РПЛ.

Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее в «Зените» признали, что вряд ли смогут выиграть РПЛ в 2024 году.