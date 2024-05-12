Бывшая жена Тимура Иванова выставила его автомобиль на продажу

Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежащий бывшей супруге задержанного заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, выставлен на продажу за 2,5 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты выяснили, что этот автомобиль фигурировал в декларации чиновника о доходах за 2019 год. Однако, по информации ГИБДД и нескольких онлайн-ресурсов по продаже транспортных средств, в феврале 2023 года у машины сменился владелец. Теперь он принадлежит человеку, чьи инициалы и дата рождения совпадают с личными данными бывшей жены Иванова.

При этом в апреле текущего года внедорожник был выставлен на продажу. Это произошло после серьезного ДТП с его участием. На фотографиях машины видно, что у нее есть характерные для лобового столкновения повреждения — отсутствует решетка радиатора и бампер. Более того, сильно искорежено подкапотное пространство автомобиля и отсутствуют передние фары. Имеются и другие повреждения.

В материале отмечается, что в преддверии продажи владелец решил перерегистрировать Chevrolet Suburban и получить новые номера. Как сказал неназванный источник агентства, прежний номер собственник внедорожника захотел оставить себе. Речь может идти о специальном номере, стоимость которого составляет порядка 1,3 млн рублей.

Заместитель министра обороны РФ был задержан в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов военного ведомства, до 23 июня текущего года.

По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде безвозмездного оказания услуг имущественного характера. Целью сговора было получение выгоды от проведения подрядных и субподрядных работ для министерства обороны РФ.

Ранее адвокат Иванова рассказал о его психологическом состоянии на фоне судебного процесса.