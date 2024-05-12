Западные образцы зенитно-ракетного комплекса Patriot не могут противодействовать российским баллистическим ракетам «Циркон» и «Искандер-М». Об этом на своем You Tube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Очевидно, что зенитно-ракетный комплекс Patriot не может защитить от баллистических ракет «Искандер-М» и гиперзвуковых ракет «Циркон», которые русские уже использовали в боевых действиях», — подчеркнул эксперт.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его мнению, другие системы противовоздушной обороны, которые страны Запада поставят Украине, не смогут изменить положение дел на фронте, которое складывается в пользу ВС РФ.

12 мая Меркурис сообщал, что украинские власти совершили глупый поступок, атакуя приграничные регионы России ракетами и беспилотниками, у России поэтому теперь есть «прекрасное обоснование» наступления в Харьковской области.

Ранее в Британии предрекли ВСУ потерю позиций в Краматорске и Славянске.