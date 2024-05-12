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В Коми возбудили уголовное дело после обрушения пятиэтажного дома

СК РФ: следователи возбудили дело о халатности после обрушения дома в Печоре

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Телеграм-канал «СУ СК России по Республике Коми»

Сотрудники следственного управления СК РФ по республике Коми возбудили уголовное дело в связи с частичным обрушением пятиэтажного дома в городе Печоре. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Из заявления следует, что уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». В настоящее время специалисты проводят комплекс следственных и иных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.

«Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления [СК РФ по республике Коми]», — добавили в ведомстве.

Днем 11 мая в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Здание расположено на Печорском проспекте.

По словам одной из жительниц населенного пункта, в доме находится общежитие. Впоследствии в региональном управлении МЧС РФ заявили, что обрушившаяся часть здания была нежилой.

Всего спасатели эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей. Для них были организованы пункты временного размещения.

Прокуратура республики Коми, в свою очередь, начала проверку по факту обрушения дома. При этом глава региона Владимир Уйба заявил, что с 13 мая жильцам разрушенного здания начнут выплачивать компенсации.

Ранее очевидица обрушения дома в Печоре рассказала «Газете.Ru» о спасении людей.

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