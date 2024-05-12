На ЧМ-2024 по хоккею будут отбирать российские флаги

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф в интервью ТАСС заявил, что организация вынесла запрет на пронос российских флагов на матчи чемпионата мира 2024 года, который проходит в чешских городах Прага и Острава.

По его словам, данный запрет введен в отношении национальных атрибутов всех стран, которые не принимают участия в мировом первенстве.

«Флаги стран, которые не участвуют в мировом чемпионате, запрещено проносить на трибуны», — заявил Тардиф.

Действующим чемпионом мира является Финляндия, которая в финале турнира, прошедшего в 2023 году, обыграла Германию. Бронзовые медали прошлогоднего турнира выиграла сборная Латвии, для которой эта награда стала первой в истории.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Люк Тардиф одной фразой объяснил отсутствие России в списке самых титулованных сборных ЧМ.