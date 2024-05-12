В Печоре завершили разбор завала на месте обрушения дома

Разбор завала на месте частичного обрушения пятиэтажного дома, расположенного в городе Печоре в республике Коми, завершен. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что также сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательные работы. По данным ведомства, в результате разрушения здания никто не пострадал.

Днем 11 мая в городе Печоре частично обрушился пятиэтажный дом, в котором находится общежитие. После этого на место прибыли сотрудники экстренных служб. Они установили, что поврежденная часть здания нежилая.

Всего из дома на Печорском проспекте эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей. Для них были организованы пункты временного размещения.

12 мая следственное управление СК РФ по республике Коми сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с обрушением здания. Дело завели по статье «Халатность». В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее глава республики Коми Владимир Уйба анонсировал выплату компенсаций жильцам разрушенного дома в Печоре.