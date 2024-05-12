Водитель с двумя несовершеннолетними пассажирками протаранил грузовик в Москве

На Сиреневом бульваре в Москве 19-летний водитель «Жигулей» протаранил грузовик Hyundai. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и две его пассажирки 2009 г.р. госпитализированы. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии», — отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. На кадрах с последствиями аварии видно, что удар пришелся на переднюю часть легковой машины слева, у «шестерки» черного цвета разбит моторный отсек и смята крыша, а также разбита задняя часть кузова. На место прибыли сотрудники ДПС, которые огородили место аварии сигнальными конусами.

Ранее в Волгограде четверо мужчин, ремонтировавших автомобиль, получили травмы после наезда грузовика на их машину.