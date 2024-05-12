В «Зените» признали, что вряд ли смогут выиграть РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что его команде будет трудно выиграть золотые медали по итогам нынешнего сезона. Его слова приводит пресс-служба «Зенита».

«Наши шансы? Существенно уменьшились. В принципе, мы, конечно, себе очень сильно усложнили и в сегодняшнем матче, и в предыдущих, где теряли очки. К сожалению, такой непростой период сейчас у команды», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее в «Зените» прокомментировали разговор Алексея Миллера с футболистами после поражения от ЦСКА.