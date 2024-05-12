Барецкий нашел работу для Ивлеевой после бойкота на фоне скандальной вечеринки

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru предложил Насте Ивлеевой вести «Дом-2» после скандала с вечеринкой.

«Дом-2» абсолютно не интересный, судороги умирающего. Это нонсенс, давно надо забыть про эту передачу. А вот если бы ведущей «Дома-2» стала Настя Ивлеева, то, может быть, его станут смотреть больше, рейтинги поднимутся. Ивлеева юморная, на нее интересно смотреть, постоянно меняется. Идеальный вариант», — высказался Барецкий.

На прошлой неделе Анастасия Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Блогерша сообщила, что в марте ездила в Донбасс. Телеведущая также заявила, что никогда не планировала уезжать из России и рассказала об отношении к президенту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

7 мая Анастасия Ивлеева сообщила, что съемки «Орла и решки» по городам России якобы «в процессе». Украинский продюсер Нателла Крапивина опровергла слова телеведущей, заявив, что у Анастасии Ивлеевой нет прав на производство шоу.

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