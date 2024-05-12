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Гладков выехал на место обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Гладков заявил, что выехал к дому в Белгороде, в котором обрушился подъезд

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место обрушения подъезда в многоквартирном жилом доме в Белгороде.

По его словам, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место», — пояснил глава региона.

Также Гладков пообещал сообщить подробности происшествия позже.

12 мая в Белгороде в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

ТАСС сообщал, что при обрушении в результате обстрела со стороны ВСУ подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде пострадали пять человек.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.

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Обрушение дома в Белгороде
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