Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свыше 4 тыс. человек вывезены в ходе эвакуации из районов Харьковской области Украины

Синегубов: более 4 тыс. человек вывезены из районов Харьковской области Украины

close
100%
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Свыше 4 тыс. человек вывезли в ходе продолжающейся эвакуации из районов Харьковской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Сейчас 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 — из Харьковского, 29 — из Богодуховского, еще 570 человек эвакуировали волонтеры. Всего эвакуировано 4073 человека», — отметил он.

Накануне Синегубов сообщал о почти 1,8 тыс. человек, которые были вывезены из тех же трех районов.

До этого национальная полиция Украины заявила, что с 10 мая эвакуировала 970 жителей приграничных населенных пунктов Харьковской области.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что ожидаемое российское наступление на Харьков «теперь стартовало».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами