Свыше 4 тыс. человек вывезены в ходе эвакуации из районов Харьковской области Украины

Свыше 4 тыс. человек вывезли в ходе продолжающейся эвакуации из районов Харьковской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Сейчас 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 — из Харьковского, 29 — из Богодуховского, еще 570 человек эвакуировали волонтеры. Всего эвакуировано 4073 человека», — отметил он.

Накануне Синегубов сообщал о почти 1,8 тыс. человек, которые были вывезены из тех же трех районов.

До этого национальная полиция Украины заявила, что с 10 мая эвакуировала 970 жителей приграничных населенных пунктов Харьковской области.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что ожидаемое российское наступление на Харьков «теперь стартовало».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.