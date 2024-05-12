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Экс-премьер Украины рассказал, когда украинцам ждать дефолта

Азаров: дефолт на Украине наступит, когда Запад перестанет финансировать Киев

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Нина Зотина/РИА Новости

Дефолт на Украине наступит после того, как Соединенные Штаты и Евросоюз прекратят финансировать власти Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Дефолт наступит сразу после того, как США или ЕС прекратят дотировать киевский режим. Все, дефолт неизбежен!» — подчеркнул Азаров.

По его словам, на Украине уже потеряна промышленно-сырьевая база, а ее восстановление представляется неразрешимой задачей.

Азаров добавил, что энергетика государства на данном этапе выдает лишь 20% от более ранних показателей. При этом потребление энергетики сократилось в пять раз. «На этом фоне не может ни одно производство вырасти», — отметил экс-премьер.

До этого Азаров назвал страну «бандитской группировкой», добавив, что Украине необходимо наказать виновных в госперевороте 2014 года и начале боевых действий в стране, в противном случае страна может прекратить свое существование.

Ранее бывший премьер Украины рассказал, ради чего Зеленский продал страну.

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