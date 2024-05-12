Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ за сутки ликвидировали 84 природных пожара

«Авиалесоохрана»: за сутки в 14 регионах РФ потушили 84 природных пожара

close
100%
Пресс-служба Авиалесоохраны

Сотрудники экстренных служб за сутки потушили 84 природных пожара на территории РФ. Об этом сообщается на сайте федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 мая 2024 года в 14 регионах РФ лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 84 лесных пожара», — говорится в заявлении.

В частности, работы велись в Курганской и Херсонской областях. Также специалистам удалось потушить пожары в Иркутской, Челябинской, Омской, Амурской областях и ряде других регионов.

Как рассказали представители «Авиалесоохраны», общая площадь ликвидированных возгораний составила 75 086 гектаров. При этом в Еврейской автономной области было потушено пять природных пожаров площадью 49 312 гектаров, что является наибольшим показателем по отдельным регионам.

По состоянию на полночь 12 мая в РФ продолжали действовать 39 природных пожаров. Они произошли на территории 10 российских субъектов.

4 мая в Хабаровском крае произошли возгорания на двух охраняемых территориях. Речь идет о Болоньском заповеднике и Анюйском национальном парке.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах страны наиболее вероятно возникновение природных пожаров летом 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами