В РФ за сутки ликвидировали 84 природных пожара

Сотрудники экстренных служб за сутки потушили 84 природных пожара на территории РФ. Об этом сообщается на сайте федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 мая 2024 года в 14 регионах РФ лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 84 лесных пожара», — говорится в заявлении.

В частности, работы велись в Курганской и Херсонской областях. Также специалистам удалось потушить пожары в Иркутской, Челябинской, Омской, Амурской областях и ряде других регионов.

Как рассказали представители «Авиалесоохраны», общая площадь ликвидированных возгораний составила 75 086 гектаров. При этом в Еврейской автономной области было потушено пять природных пожаров площадью 49 312 гектаров, что является наибольшим показателем по отдельным регионам.

По состоянию на полночь 12 мая в РФ продолжали действовать 39 природных пожаров. Они произошли на территории 10 российских субъектов.

4 мая в Хабаровском крае произошли возгорания на двух охраняемых территориях. Речь идет о Болоньском заповеднике и Анюйском национальном парке.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах страны наиболее вероятно возникновение природных пожаров летом 2024 года.