В московском ТЦ мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета

В Чертаново конфликт посетителей торгового центра закончился стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из торговых центров на Варшавском шоссе, по неустановленной пока причине между двумя посетителями центра возник конфликт. Один из участников ссоры достал травматический пистолет и выстрелил из него в лицо оппоненту.

Раненый кинулся на обидчика, завязалась драка. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую. Пострадавший госпитализирован, стрелявшего удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Октябрьском районе Улан-Удэ неизвестные устроили стрельбу из травматического пистолета возле ночного клуба. Между двумя компаниями молодых людей, отдыхавших в увеселительном заведении, произошла ссора. В ходе конфликта неизвестный открыл по оппонентам огонь из травматического пистолета. По данным региональной прокуратуры, пострадал один человек, обстоятельства произошедшего выясняют следователи, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее россиянин расстрелял из карабина своих друзей.