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Володин: времена появления неожиданных людей в кабмине прошли

Володин: в кабмин предлагают кандидатов с опытом и компетенциями

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что времена появления в кабинете министров неожиданных людей ушли. Его слова приводит РИА Новости.

Володин отметил, что в настоящее время в правительство предлагают кандидатов с опытом и соответствующими компетенциями.

Также Володин рассказал, что Государственной думе РФ понадобится более шести часов на обсуждение кандидатур заместителей премьер-министра страны. Он отметил, что на пленарном заседании 13 мая должен будет выступить каждый из претендентов в вице-премьеры.

Вечером 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. В частности, он предложил назначить Дениса Мантурова своим первым заместителем.

Ранее Путин подписал указ, регулирующий количество министерств в новом правительстве страны.

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