В Москве в среду ожидается до +9°С

В Москве в среду, 18 марта ожидается до +9°С, прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +7°C до +9°C. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западным, западным, его скорость составит 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +3°C — +5°C. Ожидается облачность и небольшой дождь. Ветер сохранит западное направление и скорость, возможны порывы до 12-17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью – 747 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.