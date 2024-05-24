Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен объявил о пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией

Блинкен объявил о пересмотре сотрудничества между США и Грузией

close
100%
Tobias Hase/Global Look Press

Администрация Соединенных Штатов приступила к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества в связи с принятым в Грузии законом об иноагентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Сегодня я также начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — заявил он.

До этого депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии.

По словам Субари, принятый в Грузии закон об иноагентах защищает власти страны от нападок со стороны администрации президента США Джо Байдена. Депутат заявил, что США посредством неправительственных организаций стремятся вернуть Грузию к «покорному правлению». Вашингтон действует не в интересах населения Грузии, добавил Субари.

Ранее сообщалось, что Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами