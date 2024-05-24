Блинкен объявил о пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией

Администрация Соединенных Штатов приступила к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества в связи с принятым в Грузии законом об иноагентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Сегодня я также начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — заявил он.

До этого депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии.

По словам Субари, принятый в Грузии закон об иноагентах защищает власти страны от нападок со стороны администрации президента США Джо Байдена. Депутат заявил, что США посредством неправительственных организаций стремятся вернуть Грузию к «покорному правлению». Вашингтон действует не в интересах населения Грузии, добавил Субари.

Ранее сообщалось, что Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах.