Белоруссия окажет помощь пострадавшим от паводков Оренбургской и Курганской областям

Белоруссия окажет помощь пострадавшим от паводков Курганской и Оренбургской областям России. Постановление Совета министров республики на эту тему опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в оказании помощи примут участие Государственный комитет по имуществу, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Белорусский государственный концерн по нефти и химии, Гродненский и Минский облисполкомы.

В списке предназначенных к доставке товаров — лекарства, одеяла и пледы, постельное белье, мужская и женская одежда, обувь, домашний инвентарь, продукты питания.

В этом году Россия пережила тяжелые и обширные паводки – реки разливались, прорывало существующие дамбы, затапливало целые города, поселки и села. В числе наиболее пострадавших от водной стихии оказались Оренбургская и Курганская области.

Ранее президент Путин утвердил перечень поручений по ситуации с паводками в России.