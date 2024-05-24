Товарооборот России и Белоруссии вновь вырос

Белоруссия находится в пятерке крупнейших торговых партнеров России, в первом квартале 2024 года товарооборот между странами вырос на 4,2% с перспективой дальнейшего увеличения. Об этом со ссылкой на посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в 2023 году товарооборот России и Белоруссии достиг рекордной отметки в $53 млрд. Теперь же, по его словам, «невзирая на высокую базу прошлого года, наш товарооборот вырос еще на 4,2%», и стороны приложат все усилия для превышения результата прошлого года.

«То, что мы занимаем 4-5 место с точки зрения экономической значимости для России – это, я считаю, прекрасный результат. Мы, конечно, будем стремиться и выше, но уже текущие цифры очень и очень серьезные», - отметил посол.

16 апреля сообщалось, что Россия и Белоруссия обновили рекорд в экономическом сотрудничестве. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, товарооборот составил 4 трлн 200 млрд российских рублей или почти 150 млрд белорусских рублей.

Ранее Россия и Белоруссия подписали план по стимулированию совместных инвестиций.