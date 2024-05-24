Спрос на пионы в России резко вырос за последние два года

За последние два года в России спрос на пионы значительно возрос. Это показала аналитика Flowwow, с результатами которой ознакомилась «Газета.Ru».

Так, продажи в марте и апреле этого года выросли более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2023 года спрос на пионы был на 134% выше, чем годом ранее. В этом году тенденция сохраняется: на платформе за первую половину мая уже продали больше 8 тысяч букетов с пионами.

Лето традиционно считается пиковым периодом для этих цветов, особенно в связи с началом свадебного сезона. Так, в июне 2023 года спрос на пионы увеличился на 69% по сравнению с июнем предыдущего года, и, как предполагают аналитики компании, этот тренд сохранится и текущим летом.

По данным Flowwow, летние месяцы выделяются не только увеличением объемов продаж, но и заметным повышением цен на пионы. За последние два года средний чек увеличился на 26%, стоимость букета в мае в среднем выросла на тысячу рублей — с 3911 до 4922 рублей.

«В России большая часть пионов выращивается в Краснодарском крае, хотя недавно начали появляться предложения и от садовников из Омска. Однако, по словам наших селлеров, импортные пионы зачастую остаются более доступным вариантом как по цене, так и по качеству. Чаще всего флористы закупают их в Италии и Франции, а также в Голландии и Чили.

Спрос на эти цветы есть всегда, но он сильно зависит от цены, особенно в начале сезона. Традиционно пик спроса приходится на середину июня, когда покупатели могут выбирать из большего количества сортов, а цены более доступны», — отмечает Вера Моденова, операционный директор Flowwow.

Ранее россияне стали чаще покупать цветы в алкомаркетах.