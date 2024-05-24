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Сенат вновь провалил законопроект об ужесточении защиты границы США

Законопроект об ужесточении мер на границе США вновь провалился в Сенате

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Adrees Latif/Reuters

Законопроект об ужесточении мер на границе Соединенных Штатов и Мексики вновь провалился на голосовании в Сенате. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

В ходе второго голосования, законопроект набрал поддержку 43 сенаторов — однако против проголосовали 50. Для того, чтобы законопроект был принят в американском Сенате, необходимо получить поддержку не менее 60 голосов.

«Республиканцев в Конгрессе не волнует защита границы или приведение в порядок поломанной миграционной системы в США. Если бы это было не так, они проголосовали бы в пользу самых жестких мер по охране границы в истории», — прокомментировал решение Сената президент США Джо Байден.

Напомним, что двухпартийный законопроект является частью политических торгов между двумя американскими партиями вокруг критической ситуации на границе США и Мексики.

До этого глава США Джо Байден потребовал от лидеров республиканцев в сенате и палате представителей поддержать законопроект об обеспечении безопасности границы с Мексикой.

Ранее Трамп предрек США большую беду в случае переизбрания Байдена.

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