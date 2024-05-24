В ФМБА рассказали об эффективном способе защиты от FLiRT

Препарат «МИР 19» сохранил эффективность против субвариантов коронавируса FLiRT. Об этом ТАСС заявили пресс-службе ФМБА.

«Анализ доступных последовательностей субвариантов FLiRT показал, что «МИР 19» сохраняет эффективность в их отношении», — сообщили в агентстве.

В ФМБА уточняют, что вариант коронавируса под названием «Омикрон», субвариантом которого является FLiRT, также находится в зоне компетенции «МИР 19», так как «мишенью» для препарата является консервативный участок генома вируса.

До этого стало известно, чем FLiRT отличается от других штаммов коронавируса.

Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что выявить случай заражения вариантом FLiRT можно только в лабораторных условиях. В медицинской карте, по его словам, будет также стоять диагноз COVID-19.

Ранее ученые допустили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штамма FLiRT.