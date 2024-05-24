Власти Крыма призвали не публиковать видео ударов ВСУ после массированной атаки

Советник главы Республики Крым Олег Крючков повторно призвал не распространять видеозаписи украинских ракетных ударов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы устали повторять: не стоит публиковать видео таких атак. Это лишь помощь врагу и топливо для украинской пропаганды», — указывается в сообщении.

Крючков также заявил о готовности оплатить билеты в Крым самым провокационным и шумным редакторам онлайн изданий, чтобы потом отвезти их на похороны людей, погибших «час назад под Симферополем».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели двух человек в результате ракетной атаки ВСУ на полуострове.

До этого председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

Он передавал, что работают системы ПВО, взрывы слышали в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. Противник использовал дроны и ракеты ATACMS.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.