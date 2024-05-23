«Бумеранг возвращается»: Путин разрешил конфисковывать имущество США в России Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба

Владимир Путин подписал указ, который дал российским судам право использовать имущество США для компенсации ущерба от конфискации российских активов. Речь идет о полной передаче прав российским правообладателям. В Госдуме указ назвали «естественным решением» в ответ на агрессивную политику Запада. Ранее Джо Байден подписал закон, позволяющий конфисковать российские активы и использовать их для помощи Украине, однако пока США не предпринимали никаких попыток изъять средства.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который наделил российские суды правом использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет о находящемся в РФ движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в России.

Согласно документу, российский обладатель прав в лице государства или Центробанка РФ в случае конфискации его имущества в США может обратиться в суд «с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущества». Если суд принимает это заявление, он запрашивает у правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями список имущества США в России. Комиссия в свою очередь выявляет американское имущество, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» в качестве компенсации ущерба.

Решение суда в пользу российского правообладателя предусматривает прекращение прав на имущество США и передачу этих прав правообладателю в России .

«Естественное решение»

В Госдуме РФ указ, подписанный Путиным, назвали «естественным решением» в ответ на агрессивную политику, которую проводит США. Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире «ДумаТВ» заявил, что «бумеранг возвращается» и Россия начинает «работать по тому имуществу, которое находится в Российской Федерации, оборачивая его в доход государства» для того, чтобы компенсировать ущерб.

«Правильные действия, важные, нужные. На Западе должны задуматься о том, что [в ответ] на любые их неправомерные действия всегда получат они по зубам для того, чтобы в следующий раз думали головой, прежде чем принимать решения, которые навредят полностью всей системе международных валютных отношений», — подчеркнул депутат.

Закон REPO

В апреле президент США Джо Байден подписал пакет законов о поддержке Украины, куда, среди прочего, вошел закон REPO ( Russian Elites, Proxies and Oligarchs), который позволяет США конфисковать замороженные в стране российские активы полностью или частично. Речь идет о $4–5 млрд заблокированных средств. При этом, как пишет РБК, решение о конфискации не подлежит судебному рассмотрению, за исключением случаев предполагаемого лишения прав, гарантированных конституцией США.

До настоящего момента американские власти не предпринимали попыток изъять активы РФ. 9 мая официальный представитель госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США пока нечего объявить по этому вопросу. При этом Миллер добавил, что Вашингтон продолжает работу по вопросу конфискации, чтобы использовать изъятые активы для помощи Киеву.

21 мая группа американских конгрессменов призвала Байдена незамедлительно принять конкретные меры в соответствии с законом REPO, чтобы показать России, что США настроены серьезно.

«Мы призываем вас без промедлений принять меры для исполнения закона REPO и соответствующим образом проинформировать нас», — заявили члены конгресса.

Они считают, что предпринять конкретные действия нужно до проведения встреч стран G7, на которых будут обсуждать вопрос конфискации и использования российских активов.

При этом старший геоэкономический аналитик Bloomberg Economics Джерард ДиПиппо после принятия закона выразил мнение, что США вряд ли будут действовать в одностороннем порядке в вопросе изъятия:

«Если бы США сделали это без аналогичных действий со стороны других экономик G7, они бы понесли любую «премию за риск ареста» самостоятельно».

Россия не раз подчеркивала, что будет принимать зеркальные меры в случае конфискации своих активов за рубежом.

«В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры. Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия», — отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в апреле.