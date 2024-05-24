Байден заявил о планах включить Кению в число основных союзников США вне НАТО

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своих планах предоставить Кении статус основного союзника вне Североатлантического альянса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Белый дом.

«Я уведомляю о своем намерении включить Кению в число основных союзников вне НАТО. Я принял это решение в качестве признания содействия со стороны Кении на протяжении многих лет», — приводят слова Байдена пресс-служба.

Байден подчеркнул, что Кения является одним из основных партнеров США в Африке.

Основными союзниками США страна вне НАТО также являются Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Тайланд и Тунис.

До этого республиканцы обвинили Байдена в отправке Кении оружия для Украины.

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол заявлял, что президент США Джо Байден в обход конгресса выделил направляющемуся в Гаити кенийскому воинскому контингенту $60 млн на оружие для борьбы с гаитянскими бандами.

Ранее Байден высказался о возможности новой операции США в Афганистане.