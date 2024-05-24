В США построят два новых ракетных фрегата за $1 млрд

Соединенные Штаты заключили с американской компанией Marinette Marine контракт на разработку и постройку двух ракетных фрегатов. Об этом со ссылкой на данные Пентагона сообщает РИА Новости.

Стоимость контракта по «детальному проектированию и строительству двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67» составила $1 млрд. Указанные корабли относятся к классу «Констеллейшн» и представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

На выполнение всех работ отводится шесть лет, они должны быть завершены к апрелю 2030 года. В исполнении контракта будут задействованы предприятия, расположенные в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Джорджия, Висконсин, Северная Каролина и другие.

2 мая в США заявили, что готовность их флота сейчас ниже стандартов. Заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус отметил, что это обстоятельство вызвано рядом причин, одной из них является передача оборудования Украине. Оперативная готовность флота США сейчас оценивается в 80% при существующих требованиях о готовности 90%.

Ранее в США рассказали о строительстве американских военных баз на островах вокруг Китая.