Путин и Лукашенко обсудят вторую фазу ядерных учений армий России и Белоруссии

В ходе визита в Белоруссию президент России Владимир Путин обсудит с минским коллегой Александром Лукашенко ядерные учения с участием белорусских военных. Об этом сообщает ТАСС.

«Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях», — отметил Путин.

21 мая в России стартовал первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны РФ отмечали, что ракетные соединения отрабатывают подготовку к пуску боеприпасов комплекса (ОТРК) «Искандер», а авиационные соединения — пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». В ведомстве подчеркивали, что учения призваны поддержать готовность солдат и техники отреагировать в ответ на провокации Запада.

В свою очередь, в Кремле предупредили, что эскалация напряженности в мире опасна, в то время как «углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае нашли объяснение проводимым в РФ ядерным учениям.