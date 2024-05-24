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Трамп заявил, что США лишились уважения при президентстве Байдена

Трамп: США лишились уважения при президентстве Байдена

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Reuters

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене лишись уважения на мировой арене. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

«Посмотрите на председателя Китая Си, на Ким Чен Ына, на Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет. <…> Мы же потеряли уважение всего мира», — сказал он.

По мнению Трампа, Байден — «худший президент в истории страны».

До этого кандидат на пост президента США Дональд Трамп выразил сомнения, что действующий президент Джо Байден «вообще будет баллотироваться» на новый срок из-за своего умственного и физического состояния.

Незадолго до этого президент США Джо Байден и его основной соперник Дональд Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками.

Ранее Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера.

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