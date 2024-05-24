Трамп заявил, что США лишились уважения при президентстве Байдена

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене лишись уважения на мировой арене. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

«Посмотрите на председателя Китая Си, на Ким Чен Ына, на Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет. <…> Мы же потеряли уважение всего мира», — сказал он.

По мнению Трампа, Байден — «худший президент в истории страны».

До этого кандидат на пост президента США Дональд Трамп выразил сомнения, что действующий президент Джо Байден «вообще будет баллотироваться» на новый срок из-за своего умственного и физического состояния.

Незадолго до этого президент США Джо Байден и его основной соперник Дональд Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками.

Ранее Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера.