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Определились полуфинальные пары ЧМ-2024 по хоккею

Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2024 по хоккею

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GABRIEL KUCHTA/REUTERS

В Чехии прошел четвертьфинальный раунд чемпионата мира по хоккею 2024 года.

В дневном слоте состоялись две игры: сборная Канады со счетом 6:3 переиграла сборную Словакии, а национальная команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Германии (3:1).

В вечерних матчах сборная Чехии сумела довольствоваться минимальной победой над представителями США со счетом 1:0, а сборная Швеции в овертайме смогла сломить сопротивление сборной Финляндии (2:1 ОТ).

За право сыграть в финале мирового первенства между собой поспорят сборные Швеции и Чехии, в другой полуфинальной паре сойдутся сборные Канады и Швейцарии. Обе игры пройдут 25 мая в Праге на «О2 Арене».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обменял хоккеиста в другой клуб за тысячу рублей.

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