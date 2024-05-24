«Погибшие шли домой после работы»: очевидец рассказал об атаке ВСУ в Крыму

Люди, которые погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Симферопольском районе Крыма, возвращались домой после работы на стройке. Об этом рассказал свидетель по имени Николай РЕН ТВ.

«Мы услышали громкий звук. Вышли на улицу и увидели, что окна у соседей выбиты, забор разрушен. Заметили воронку», — рассказал очевидец. Он уточнил, что обнаружил два тела рядом с воронкой и сразу вызвал экстренные службы.

По данным журналистов, на текущий момент спасатели пытаются извлечь обломки упавшей украинской ракеты из-под ангара.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели двух человек в результате ракетной атаки ВСУ на полуострове.

До этого председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

Он передавал, что работают системы ПВО, взрывы слышали в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. Противник использовал дроны и ракеты ATACMS.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.