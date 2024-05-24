Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Погибшие шли домой после работы»: очевидец рассказал об атаке ВСУ в Крыму

РЕН ТВ: погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

Люди, которые погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Симферопольском районе Крыма, возвращались домой после работы на стройке. Об этом рассказал свидетель по имени Николай РЕН ТВ.

«Мы услышали громкий звук. Вышли на улицу и увидели, что окна у соседей выбиты, забор разрушен. Заметили воронку», — рассказал очевидец. Он уточнил, что обнаружил два тела рядом с воронкой и сразу вызвал экстренные службы.

По данным журналистов, на текущий момент спасатели пытаются извлечь обломки упавшей украинской ракеты из-под ангара.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели двух человек в результате ракетной атаки ВСУ на полуострове.

До этого председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

Он передавал, что работают системы ПВО, взрывы слышали в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. Противник использовал дроны и ракеты ATACMS.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами