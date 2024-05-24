Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские нефтяники хотят вернуться на рынок Венесуэлы

Посол: американские нефтяники направили более 50 заявок для работы в Венесуэле

close
100%
Nick Oxford/Reuters

Американские нефтяники направили собственному правительству более 50 заявок для работы в Венесуэле после того, как истек срок общей лицензии на операции в латиноамериканской стране. Об этом заявил посол США в Венесуэле Франсиско Палмьери, передает издание Efecto Cocuyo.

Нефтяной сектор чрезвычайно важен для оживления экономики Венесуэлы, но важнее всего - выборы 28 июля, потому что только посредством демократического процесса появится возможность открыть пространство для всех секторов для участия в дебатах о том, как выйти из экономического кризиса. Лицензии – это одно, но самое главное – выборы 28 июля», — утверждает Палмьери.

До этого Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило, что при выдаче лицензий на работу в Венесуэле США отдадут приоритет инвесторам с существующими нефтяными активами в стране, а не новичкам на этом рынке.

Ранее мировая добыча нефти резко упала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами