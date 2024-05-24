Американские нефтяники хотят вернуться на рынок Венесуэлы

Американские нефтяники направили собственному правительству более 50 заявок для работы в Венесуэле после того, как истек срок общей лицензии на операции в латиноамериканской стране. Об этом заявил посол США в Венесуэле Франсиско Палмьери, передает издание Efecto Cocuyo.

Нефтяной сектор чрезвычайно важен для оживления экономики Венесуэлы, но важнее всего - выборы 28 июля, потому что только посредством демократического процесса появится возможность открыть пространство для всех секторов для участия в дебатах о том, как выйти из экономического кризиса. Лицензии – это одно, но самое главное – выборы 28 июля», — утверждает Палмьери.

До этого Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило, что при выдаче лицензий на работу в Венесуэле США отдадут приоритет инвесторам с существующими нефтяными активами в стране, а не новичкам на этом рынке.

Ранее мировая добыча нефти резко упала.