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Президент Чехии попал в мотоаварию и пробудет в больнице несколько дней

После аварии на мотоцикле президент Чехии пробудет в госпитале около трех дней

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David W Cerny/Reuters

Госпитализированный после аварии на мотоцикле президент Чехии Петр Павел пробудет в военном госпитале не менее трех дней. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Вита Коларжа сообщает РИА Новости.

Коларж пояснил журналистам, что случившаяся с главой чешского государства неприятность не слишком отразится на его рабочем графике, так как лечение, скорее всего, займет лишь пятницу, субботу и воскресенье.

Предполагается, что запланированная на четверг, 30 мая встреча с министрами иностранных дел стран НАТО в Праге переноситься не будет.

23 мая сообщалось, что президент Чехии Петр Павел пострадал во время езды на мотоцикле.

«Травмы несерьезные, но потребуют кратковременного наблюдения в Центральном военном госпитале. Можем подтвердить, что президент был госпитализирован с целью наблюдения», — пояснили в администрации Павела.

63-летний президент Чехии известен своей любовью к езде на мотоцикле, даже победа на выборах не заставила политика отказаться от любимого хобби.

РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ уточняет, что авария произошла на закрытой гоночной трассе, и полиция не расследует этот инцидент.

Ранее президент Чехии задумался над прекращением боевых действий на Украине.

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